فرض حظر تجوال في مدينة نيس الفرنسية للحد من انتشار كورونا

قرر رئيس بلدية مدينة نيس الفرنسية برنارد جونزاليس فرض حظر تجوال في المدينة، اعتبارا من مساء اليوم السبت، في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





واعتبر رئيس بلدية نيس - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - هذا الإجراء ضروريا لتنفيذ تدابير الحجر الصارمة التي اعتمدتها الحكومة الفرنسية لمكافحة تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن "هذا الإجراء يستهدف بالأساس الذين يصرون على التجمع ويتحدون السلطات العامة".





وأشار إلى أن الحظر من الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي ويستمر حتى الخامسة صباحا.



