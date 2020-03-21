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أخبار العالم

فرض حظر تجوال في مدينة نيس الفرنسية للحد من انتشار كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 10:44 ص
فيروس كورونا في فرنسا
فيروس كورونا في فرنسا
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أ ش أ
قرر رئيس بلدية مدينة نيس الفرنسية برنارد جونزاليس فرض حظر تجوال في المدينة، اعتبارا من مساء اليوم السبت، في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واعتبر رئيس بلدية نيس - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - هذا الإجراء ضروريا لتنفيذ تدابير الحجر الصارمة التي اعتمدتها الحكومة الفرنسية لمكافحة تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن "هذا الإجراء يستهدف بالأساس الذين يصرون على التجمع ويتحدون السلطات العامة".

وأشار إلى أن الحظر من الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي ويستمر حتى الخامسة صباحا.

يذكر أن فرنسا سجلت نحو 12 ألف إصابة بالفيروس، لكن معدل الوفيات فيها منخفض نسبيا حتى الآن مقارنة بإيطاليا والصين، إذ قتل الفيروس نحو 450 شخصا.
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