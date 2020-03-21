تغنيك عن النزول من البيت.. أشياء يمكنك تخزينها أثناء تفشي فيروس كورونا

انتشرت العديد من الدعوات علي وسائل التواصل الاجتماعي بعدم الخروج من المنزل وذلك لوقف تفشي فيروس كورونا التي تسببت في حالة الذعر بسبب تفشي الفيروس التاجي كورونا ، وأثناء تفشي الوباء ، يُنصح بتجنب أي نزهات غير ضرورية سواء للعمل أو لأسباب شخصية.





في هذه الحالة ، يحتاج المرء إلى التسوق بذكاء واختيار المواد الغذائية غير القابلة للتلف، وهي الأشياء التي تستمر لأكثر من شهر وتجنب الأشياء التي تفتقر إلى العرض حتى يتمكن الجميع من الحصول عليها. قمنا بتنظيم قائمة من المواد الغذائية المتنوعة التي يمكنك تضمينها في قائمة البقالة الخاصة بك.





مكرونة :

من الجيد أن يكون لديك كل من المكرونة الرفيعة أو المكرونة الطويلة للذهاب مع حساء ساخن وحامض ومكرونة فوسيلي قصيرة للحصول على معكرونة نباتية صحية. يمكن إعداد المعكرونة مع العديد من الخضروات والفاصوليا ، ويمكن أن تعمل كوجبة في وعاء واحد وتبقيك ممتلئًا طوال اليوم.





وأفضل شيء هو أن يكون مذاقه أفضل في اليوم التالي ، لذا اصنع جزءًا كبيرًا منه وقم بتخزينه في الثلاجة للاستمتاع عندما يكون لديك الرغبة الشديدة في تناول الطعام.









تحتوي المطابخ على الأرز والعدس بشكل ثابت ، ولكن إذا كنت شخصًا لا يرغب في الذهاب إلى السوق مع التخزين ، فقم على الأقل بشراء بضعة كيلوغرامات إضافية حتى لا تضطر إلى الخروج في أوقات الأزمات.

فاصوليا: