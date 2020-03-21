أليس منا رجل رشيد.. حمد بن جاسم يستجدى الصفح من دول الخليج بعد انتشار كورونا فى قطر

ربط حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري الأسبق بين فيروس كورونا والأزمة الخليجية متحدثا عن "ما هو أخطر".





وقال بن جاسم في تغريدات على تويتر "نحن عشنا ٣ سنوات من الحصار واستطعنا أن نتجاوز عواقبه، بفضل صمود القيادة والشعب القطري، ونستطيع الاستمرار بالعزم نفسه".





وتابع "لكن التحديات التي تواجهنا جميعا أكبر من ذلك بكثير. إذن أليس منا رجل رشيد يبادر بإصلاح الوضع تجنبا لما هو أخطر!؟".





وأضاف في تغريدة أخرى "أن تجلسوا على مائدة واحدة لوضع الاستراتيجيات التي تخفف على شعوبكم ما ستواجهه من تبعات قد تطال وتغير كثيرا من الثوابت والمحرمات التي كان يحترمها المواطن الخليجي ويلتزم بها".





وزعم بن جاسم "لا أريد هنا أن يعتقد أحد أنني أريد بهذه المناسبة المؤلمة التماسا لفك الحصار عن بلدي".





وأكمل "لا أحد منا يستطيع تحديد الوقت الذي ستتم فيه السيطرة على هذا الوباء الذي يجتاح العالم"، مضيفا "لكن الأمر المؤكد أنه ستكون هناك عواقب ونتائج صحية واقتصادية وسياسية واجتماعية لهذه الجائحة على العالم بأسره".





وفي تغريدة أخرى قال بن جاسم "سيتحدث المؤرخون والدارسون عما قبل كورونا وما بعده، تماما مثلما أصبحنا نقول ما قبل ١١ سبتمبر وما بعد ١١ سبتمبر"، وتابع "ما أتمناه ويتمناه كل العرب أن يستخلص قادتنا في عالمنا العربي والخليجي بالذات العبر والدروس".





وتابع "عليهم أن يعرفوا ضخامة المسؤوليات الكبيره الملقاة على عاتقهم وما يترتب عليهم من عمل كبير لتخفيف أعباء التبعات السلبية وبالأخص في المجال الاقتصادي.. وهنا أريد أن أهيب بالذات بدول مجلس التعاون وأقول لهم: أما آن لكم أن تضعوا خلافاتكم، التي أضرت بكم جميعا جانبا".





وسخر البعض من تغريدات المسؤول القطري السابق، حيث رد أحدهم قائلا إن "أكبر واخطر فيروس موجود في قطر هو حمد بن جاسم".



