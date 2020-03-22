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أخبار البلد

هاشتاج جيش مصر الأبيض يشعل تويتر .. ومغردون: تحية لكل من يعمل في القطاع الصحي| شاهد

الأحد 22/مارس/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
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سيد احمد
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج جيش مصر الأبيض لتوجيه رسالة إلى كل من يعمل فى القطاع الصحي من أطباء وتمريض وإداريين وعمال نظافة والأمن الذين لهم دور كبير من المسئولية فى ظل معاناة البلاد من فيروس كورونا.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وجاءت أبرز التغريدات كالاتى: "‏مصر سمت الدكاترة جيش مصر الأبيض وحقيقي ده ألطف لقب سمعته عن الدكاترة❤️❤️❤️❤️❤️❤️".



"أبطال مصر في العزل الصحي بمستشفى إسنا التخصصي بالأقصر".. تحية مننا ومن كل الشعب ليكم.. هما هناك عشان كل واحد فينا...‎#جيش_مصر_الابيض .. ‏شكرا جيش مصر الابيض ❤️❤️ شكرا لأطباء العالم أجمع".


وأكمل المغردون: "جيش مصر الأبيض وجيشها المسلح فى الميدان.. 
بالتزامنا ينتصروا ⁦🖐️⁩⁦🇪🇬⁩😷 .. ‏جيش مصر الأبيض.. تحية و تقدير لكل من يعمل في القطاع الصحي من أطباء و تمريض و إداريين و عمال نظافة و الأمن كان الله في عونكم.. ‏ربنا يبارك فيكم والله .. شباب زي الورد في خدمة الناس 💙.. ‎#جيش_مصر_الابيض.. ‎#StayHomeStaySafe .
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