بكلمات مؤثرة.. رضوى الشربيني تهنئ والدتها بمناسبة عيد الأم.. شاهد

هنّأت الاعلامية رضوى الشربيني والدتها بمناسبة عيد الأم ونشرت صورًا لولدتها وأبنائها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلّقت رضوى الشربينى على الصور قائلة: "علمتنى حاجات كتير أوى أولها الأمومة...كل سنة وأنتى طيبة يا ظهرى وسندى وأم بناتى قبل ما تبقى أمى❤️كل سنه وكل أم طيبة و يرحم كل أم توفاه الله و يبقى مكانها فى الجنة بإذن الله ...بحبك يا أمى❤️ ".





ولقيت الصور ردودًا واسعة من مُتابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى :









كل سنة وهى طيبة - قمر ما شاء الله - ربنا يخليهالك









يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.







