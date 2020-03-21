AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بكلمات مؤثرة.. رضوى الشربيني تهنئ والدتها بمناسبة عيد الأم.. شاهد

السبت 21/مارس/2020 - 11:52 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
Advertisements
سيد احمد
هنّأت الاعلامية رضوى الشربيني والدتها بمناسبة عيد الأم ونشرت صورًا لولدتها وأبنائها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وعلّقت رضوى الشربينى على الصور قائلة: "علمتنى حاجات كتير أوى أولها الأمومة...كل سنة وأنتى طيبة يا ظهرى وسندى وأم بناتى قبل ما تبقى أمى❤️كل سنه وكل أم طيبة و يرحم كل أم توفاه الله و يبقى مكانها فى الجنة بإذن الله ...بحبك يا أمى❤️  ".

ولقيت الصور ردودًا واسعة من مُتابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى :


كل سنة وهى طيبة - قمر ما شاء الله - ربنا يخليهالك


يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رضوى الشربيني تكشف حقيقة زواجها.. فيديو

رضوى الشربينى عن وفاة الرئيس مبارك: راح عند اللي خلقه.. شاهد

هنا شيحة لـ دينا الشربيني فى عيد ميلادها: بحبك

شاهد.. كيف هنأت هنا شيحة صديقتها دينا الشربيني بعيد ميلادها؟

برسالة مؤثرة.. يسرا تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها في عيد الأم

عندما تضحكين تضحك الحياة... كهربا يهنئ ولدته بمناسبة عيد الأم | شاهد

ترشيحاتنا

النائب العام يأمر بحبس 4 متهمين نشروا فيديوهات ساخرة من مواطنين على تيك توك بالمقطم

وزير التعليم : امتحانات الإعدادية في موعدها وستعقد في لجان معقمة

وقف حركة القطارات لمواجهة انتشار كورونا بداية من الاثنين في المغرب

اِشغل وقتك.. تخصيص قناة لعرض الأفلام والمسرحيات على مدار الساعة

الجيش اللبناني ينتشر في الشوارع لتطبيق إجراءات الحكومة ضد كورونا

بعدما كشفت حملها.. خناقة بين رواد انستجرام وريهام حجاج بسبب ياسمين عبد العزيز..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. هيونداي ألنترا 2021 تظهر على أرض الواقع .. صور

شاهد.. صور جديدة من حريق استوديو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

شاهد | فض حفلي زفاف وخطوبة في البحيرة وتشميع قاعتى الأفراح