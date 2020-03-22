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محافظات

عائد من العمرة.. بورسعيد تبدأ إجراءات عزل ثاني حالات كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:42 ص
صورة من الاجراءات
صورة من الاجراءات
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كتب محمد الغزاوى
أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة بورسعيد عن تسجيل ثاني حالة مصاب بفيروس كورونا  المستجد.

وقال الدكتور عادل تعيلب مدير عام الرعاية أن الحالة لرجل يبلغ من العمر ٦١ عاما قادم من العمرة منذ ١١ يوما ونقل إلى مستشفى حميات بورسعيد وجار نقله إلى مستشفى الحجر الصحي بالاسماعيلية.

وشدد تعيلب على بدء الصحة اتخاذ إجراءاتها لفحص المخالطين الحالة منذ وصوله الي البلاد وظهور الأعراض المرضية عليه بدءا من زوجته وأبناءه ومخالطيهم.

وبدأت الأجهزة المعنية تعقيم محل إقامة الحالة بعمارات شركة الكهرباء بشارع محمد علي دائرة العرب.


يذكر أن بورسعيد أعلنت منذ أيام اكتشاف أولي حالتها لمواطن هندى الجنسية يعمل بمصنع بتروكيماويات قادم من إجازة وتم عزله بالإسماعيلية وفحص جميع المخالطين له وزوجته، كما تم تعقيم المنزل المقيم به والمصنع الذي يعمل به بعد حجر جميع العاملين وفحصهم كاملين.
عائد من العمرة.. بورسعيد تبدأ إجراءات عزل ثاني حالات كورونا
عائد من العمرة.. بورسعيد تبدأ إجراءات عزل ثاني حالات كورونا
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