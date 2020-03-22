عائد من العمرة.. بورسعيد تبدأ إجراءات عزل ثاني حالات كورونا

أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة بورسعيد عن تسجيل ثاني حالة مصاب بفيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور عادل تعيلب مدير عام الرعاية أن الحالة لرجل يبلغ من العمر ٦١ عاما قادم من العمرة منذ ١١ يوما ونقل إلى مستشفى حميات بورسعيد وجار نقله إلى مستشفى الحجر الصحي بالاسماعيلية.





وشدد تعيلب على بدء الصحة اتخاذ إجراءاتها لفحص المخالطين الحالة منذ وصوله الي البلاد وظهور الأعراض المرضية عليه بدءا من زوجته وأبناءه ومخالطيهم.





وبدأت الأجهزة المعنية تعقيم محل إقامة الحالة بعمارات شركة الكهرباء بشارع محمد علي دائرة العرب.







