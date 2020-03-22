AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عن تحدي الخير.. تريزيجيه: لاعبو أستون فيلا طلبوا المشاركة في مبادرة سعد سمير

الأحد 22/مارس/2020 - 10:08 ص
تريزيجيه
تريزيجيه
Advertisements
محمد السعيد
أكد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، أن زملاءه في الفريق، طلبوا المشاركة في مبادرة " تحدى الخير" التي أطلقها سعد سمير مدافع النادي الأهلي.

وكان سعد سمير أطلق الخميس الماضي، مبادرة تحدي الخير، للمساهمة في مساعدة الأسر المصرية المتضررة من فيروس كورونا، وتفاعل عدد كبير من نجوم الكرة المصرية مع المبادرة، من ضمنهم تريزيجيه.

وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية: "سعد تواصل معي بشأن مبادرة تحدي الخير، للمساهمة في مساعدة الأسر المصرية، وأخبرته بدعمي".

وأضاف تريزيجيه: "عندما شاهد لاعبو أستون فيلا الفيديو الخاص بمشاركتي في حملة تحدى الخير، قاموا بترجمته، واعجبوا جدا بالفكرة، وطلبوا المشاركة في المبادرة".

يذكر أن فيروس كورونا، تسبب مؤخرا في تجميد الأنشطة الرياضية، في معظم دول العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعد سمير يعلق على هدف تريزيجيه التاريخي مع استون فيلا

سأتكفل بمصاريف 40 أسرة.. تريزيجيه يشارك في تحدي الخير لمواجهة كورونا

سعد سمير يساهم في كفالة 20 أسرة في تحدي الخير مع رسالة..شاهد

رغم استمرار عقوبته.. رد فعل مميز من شيكابالا في هذا التحدي

أحمد فهمى يتكفل بمصاريف 50 أسرة لمواجهة فيروس كورونا

يتحدى.. شيكو يتكفل بمصاريف 50 أسرة لمواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

كورونا يمتلك مفاتيح الجسم.. وبشرى من العلماء لاكتشاف العلاج قريبا

بعد تعليق الدراسة.. ما مصير مصروفات المدارس الخاصة؟.. البرلمان يجيب

بيتفرج على مواقع إباحية ويمارس الجنس في التليفون مع بنات .. هيام: جوزى خان أخويا مع مراته و طلقنى

كارثة في فرح مصري .. شباب يرقصون بالكمامات وملابس العمليات .. شاهد

المجلس الأوروبي للإفتاء يعلن عن أول أيام شهر رمضان

أسعار الذهب اليوم الأحد 22-3-2020.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق الكوفي.. طريقة عمل القهوة الفرنسية بالبندق

أسعار سيتروين citroen في مصر لشهر مارس.. صور

كورونا يمتلك مفاتيح الجسم.. وبشرى من العلماء لاكتشاف العلاج قريبا