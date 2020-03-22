عن تحدي الخير.. تريزيجيه: لاعبو أستون فيلا طلبوا المشاركة في مبادرة سعد سمير





وكان سعد سمير أطلق الخميس الماضي، مبادرة تحدي الخير، للمساهمة في مساعدة الأسر المصرية المتضررة من فيروس كورونا، وتفاعل عدد كبير من نجوم الكرة المصرية مع المبادرة، من ضمنهم تريزيجيه.





وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية: "سعد تواصل معي بشأن مبادرة تحدي الخير، للمساهمة في مساعدة الأسر المصرية، وأخبرته بدعمي".





وأضاف تريزيجيه: "عندما شاهد لاعبو أستون فيلا الفيديو الخاص بمشاركتي في حملة تحدى الخير، قاموا بترجمته، واعجبوا جدا بالفكرة، وطلبوا المشاركة في المبادرة".





يذكر أن فيروس كورونا، تسبب مؤخرا في تجميد الأنشطة الرياضية، في معظم دول العالم.

أكد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، أن زملاءه في الفريق، طلبوا المشاركة في مبادرة " تحدى الخير" التي أطلقها سعد سمير مدافع النادي الأهلي.