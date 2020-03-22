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محافظات

سلامتكم تهمنا.. الجيزة توزع كمامات وقفزات ومطهرات على عمال النظافة.. صور

الأحد 22/مارس/2020 - 02:04 م
توزيع كمامات على
توزيع كمامات على عمال النظافة بالجيزة
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محمد الصاحى

قامت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل في توزيع كمامات وقفزات وزجاجات مطهرات  على العاملين الميدانين وعمال النظافة وسائقي مركبات النظافة بالمحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

 

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أنه تم اتخاذ عددًا من الإجراءات الوقائية الهامة، خاصة في القطاعات الخدمية والميدانية حفاظًا على سلامة العاملين من الأوبئة والأمراض المتنقلة وخاصة فيروس "كورونا" المستجد.

 

 وأوضح أنه من بين تلك الإجراءات تم توزيع الكمامات والقفازات والمطهرات للعاملين وعمال النظافة وعمال الجراجات والورش ومحطات المناولة ومجمعات القمامة الذين ينتشرون في جميع الشوارع لرفع القمامة والمخلفات خاصة فإن المحافظة تقوم بأعمال رفع المخلفات على مدار اليوم.

 

وأكد راشد أنه تم التنبيه على جميع العاملين الميدانيين بالمحافظة بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية مع ضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية واستمرار أعمال حملات النظافة العامة والتجميل  دون أي إخلال بالعمل.

 

وثمن محافظ الجيزة على دور المشاركة المجتمعية خاصة فى ظل الظروف التى  تمر بها  الدولة لمواجهة الوباء العالمى فيروس "كورونا المستجد"، مشيرًا الى ان الدولة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهته، وأن المشاركات المجتمعية لها دور كبير فى الدعم  مؤكدًا أنه لن تتحقق التنمية إلا فى إطار التهاون بين المجتمع المدني مع أجهزة المحافظة.


وشدد راشد على تنفيذ خطة المحافظة لاتباع الإجراءات الوقائية والتطهير بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والمرافق الحيوية ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة، وإجراء التعقيم والتطهير اللازم، بما يحقق ضمان سلامة وحماية المواطنين والعاملين وكذا المنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين للحد من احتماليات الإصابة بأي عدوى.

سلامتكم تهمنا.. الجيزة توزع كمامات وقفزات ومطهرات على عمال النظافة.. صور
سلامتكم تهمنا.. الجيزة توزع كمامات وقفزات ومطهرات على عمال النظافة.. صور
سلامتكم تهمنا.. الجيزة توزع كمامات وقفزات ومطهرات على عمال النظافة.. صور
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