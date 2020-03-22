AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كذب وافتراء.. الرئيس السيسي يرد بقوة على المشككين في إجراءات الحكومة ضد كورونا ..فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 05:02 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
شيرين عادل
قال الرئيس السيسي، إن فيروس كورونا المستجد تفشى في 177 دولة، موضحًا أن تأثيراته ستكون كبيرة على جميع الأصعدة بعد انتشاره بهذه الدول.


وأكد الرئيس السيسى، أثناء كلمته بمؤتمر بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، أنه أثناء توليه المسئولية في السنوات الست الماضية كانت هناك شكوك كثيرة في إجراءات الحكومة، مضيفًا "هو حديث أقل ما يقال عنه إنه كذب وافتراء ليس فقط فيما يخص فيروس كورونا".
 

وتابع السيسي، أن هناك "حالة تعيشها مصر على مدار أكثر من 80 عاما، وتسببت فى وجود عدم الثقة لدى المصريين بأى عمل يتم إنجازه".


وأوضح  الرئيس السيسى، أن الحالة التى يعيشها العالم فى الوقت الحالى تدعونا إلى الحديث مجددا عن أزمة عدم الثقة والتشكيك التى عاشتها مصر على مدار 80 عاما مضت.


وأبدى الرئيس السيسي، تعجبه ممن يشكك في إجراءات الحكومة تجاه فيروس كورونا، متسائلًا "إحنا هنخبي عليكو ليه يا مصريين؟ الأمر ده غير مقتصر على مصر ده فى الدنيا كلها".


وأشار الرئيس السيسى إلى أن تأثير الفيروس الاقتصادى على الدول بعد انتشاره سيكون عميقًا حتى مع الدول التى استطاعت احتواءه. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مش هنخبي.. الصحة: تحليل pcr كاشف لوباء كورونا.. شاهد

تصدير الموت حرفة طهران.. إيران تتحول إلى ثاني أكبر بؤرة لـ كورونا على مستوى العالم.. الفيروس يعبر الحدود ويغزو دول الجوار.. وتكتم مريب من السلطات على البيانات والأرقام الحقيقية

طبيب يطالب الحكومة بغلق المقاهي ومنع الشيشة.. شاهد

مشفتش حقارة أكثر من كدا.. أحمد موسى يكشف تآمر الإخوان على مصر بأزمة كورونا

الرئيس السيسي ينشر صورة والدته ويوجه رسالة لها بمناسبة عيد الأم

السيسي : الحكومة اتخذت إجراءات ممتازة للحد من فيروس كورونا .. وتحية لكل وسائل الإعلام المصرية

ترشيحاتنا

حقيقة وصول مركب من إيطاليا تنقل مصريين مصابين بـ فيروس كورونا

الجزائر تعلن دخولها المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا.. (تحديث)

توقف عن شرائها.. الطعمية تنقل فيروس كورونا

تقوي مناعتك ضد كورونا.. 3 مشروبات احرص على تناولها يوميا

تونس تسجل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا

كيف أدارت مصر أزمة كورونا باحترافية شديدة؟ رئاسة الوزراء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار جيلي geely لشهر مارس .. صور

كارثة جديدة.. فيروس كورونا ينتقل عن طريق البراز.. إليك التفاصيل

اتق شر كورونا.. 8 تعليمات لارتداء الكمامة بطريقة صحيحة