كذب وافتراء.. الرئيس السيسي يرد بقوة على المشككين في إجراءات الحكومة ضد كورونا ..فيديو

قال الرئيس السيسي، إن فيروس كورونا المستجد تفشى في 177 دولة ، موضحًا أن تأثيراته ستكون كبيرة على جميع الأصعدة بعد انتشاره بهذه الدول.









وأكد الرئيس السيسى ، أثناء كلمته بمؤتمر بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، أنه أثناء توليه المسئولية في السنوات الست الماضية كانت هناك شكوك كثيرة في إجراءات الحكومة، مضيفًا "هو حديث أقل ما يقال عنه إنه كذب وافتراء ليس فقط فيما يخص فيروس كورونا".





وتابع السيسي، أن هناك "حالة تعيشها مصر على مدار أكثر من 80 عاما، وتسببت فى وجود عدم الثقة لدى المصريين بأى عمل يتم إنجازه".









وأوضح الرئيس السيسى ، أن الحالة التى يعيشها العالم فى الوقت الحالى تدعونا إلى الحديث مجددا عن أزمة عدم الثقة والتشكيك التى عاشتها مصر على مدار 80 عاما مضت.









وأبدى الرئيس السيسي، تعجبه ممن يشكك في إجراءات الحكومة تجاه فيروس كورونا، متسائلًا "إحنا هنخبي عليكو ليه يا مصريين؟ الأمر ده غير مقتصر على مصر ده فى الدنيا كلها".









وأشار الرئيس السيسى إلى أن تأثير الفيروس الاقتصادى على الدول بعد انتشاره سيكون عميقًا حتى مع الدول التى استطاعت احتواءه.



