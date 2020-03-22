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الرئيس السيسي يطمئن المصريين: جميع المؤشرات تؤكد أننا حققنا نجاحا كبيرا ..فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 05:08 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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إبراهيم القادري
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نقوم بجهد كبير حتى نتقدم بمصر، ونصل إلى المستوى الذي يليق بها وبالمصريين.


وأضاف الرئيس السيسي، أثناء كلمته بمؤتمر بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، أننا لو لم نكن قمنا بخطة الإصلاح الاقتصادى ونجحنا فيها ما كنا استطعنا تحمل التداعيات التي نحن بها اليوم.


وأوضح الرئيس السيسي، أن الصمود الذى نحن فيه اليوم أساسه المصريون وصمودهم فى الظروف الصعبة التي مررنا بها في الإصلاح الاقتصادي.


وتابع الرئيس السيسي، أن جميع المؤشرات تدل على أننا حققنا نجاحًا كبيرًا، إضافةً إلى أن هناك قطاعات كبيرة في الدولة تعافت، والاحتياطي وصل إلى مستوى جيد، وهذا تحقق عندما صبر المصريون معنا.


واستكمل الرئيس السيسي، أن الأزمة ليست اقتصادية فقط بل المواطن هو الأهم لدينا؛ لأن شعبنا وأهلنا "غالين علينا". 

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