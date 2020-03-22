بعد تسجيل رقم قياسي.. إسبانيا تمدد إجراءات الحجر الصحي في البلاد حتى 11 أبريل لمواجهة كورونا

أعلنت إسبانيا تمديد إجراءات الحجر الصحي في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت الحكومة الإسبانية إنها ستمدد إجراءات الحجر الصحي "العزل" في البلاد حتى 11 أبريل المقبل.





وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 28572 حالة.





ووصل عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 1720 حالة.





وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بعد الصين وإيطاليا في قائمة أكثر الدول تضررا بالفيروس المستجد على مستوى العالم.





وكانت وسائل إعلام أفادت بأن الحكومة الإسبانية ترغب في تمديد حالة الطوارئ لمدة 15 يومًا أخرى لمدة 15 يومًا ، والتي فرضتها هذا الشهر في محاولة للحد من تفشي كورونا.