محافظ دمياط تهنئ المواطنين بليلة الإسراء والمعراج وتكرم وكيل التعليم

كرمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، السيد سويلم مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط لبلوغه السن القانونية للمعاش، ومنحته درع المحافظة تقديرا لجهوده المبذولة فى خدمة العملية التعليمية خلال فترة عمله معربة عن أصدق أمنياتها له بالتوفيق والسداد.





وهنأت المحافظ، مديرية التضامن الاجتماعي وأمينة راشد إبراهيم رحمة الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية لعام ٢٠٢٠، كما وجهت التحية لكل سيدة وأم علي أرض المحافظة مثمنة دورهم وكفاحهم من أجل بناء هذا المجتمع.





وتقدمت الدكتورة منال عوض بالتهنئة لأبناء محافظة دمياط بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج داعية الله أن يعيد هذه المناسبة العطرة على البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركات.





جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى المنعقدة اليوم بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء طارق كامل مساعد مدير الأمن واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.