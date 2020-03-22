ابتسم وخليك بالبيت .. ديانا حداد تستعرض جمالها بإطلالة جذابة .. شاهد

نشرت الفنانة ديانا حداد صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي تستعرض جمالها.





وعلقت عليها قائلة "ابتسموا وتوكلوا على الله .. القادم أفضل، خليك بالبيت.





وخطفت الأنظار ديانا حداد بـ لوك جمالي مميز، حيث وضعت الألوان الزاهية فاستخدمت اللون البينك في الشفاه، واللبني الفاتح كأيشادو للعين، مع الماسكرا ولمسات البلاشر المميز.





وارتدت ديانا حداد ملابس على أحدث صيحات الموضة مرتدية بلوزة بيبي بلو الزاهي بالكرانيش على منطقة الرقبة.





واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، مع وضع الحلق الأنيق في الأذن.