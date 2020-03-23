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رياضة

أحمد رمزي: الزمالك لا يقف على أحد.. وهذه رسالتي لـ عضو مجلس الإدارة

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:00 ص
كهربا وحمدي النقاز
كهربا وحمدي النقاز
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حسن العمدة
أكد أحمد رمزي، نجم الزمالك السابق، أن قيمة بطولتي السوبر الإفريقي والمصري للأبيض هو الفوز بهما على حساب الترجي والأهلي.


وقال "رمزي"، أثناء مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد"، "مكسب الزمالك الحقيقي من السوبرين أن الفريق بمن حضر ولا يهم من رحل لأن الزمالك لا يقف على أي لاعب".


وأضاف "الزمالك لا يقف على لاعب، فرحل النقاز وحصل الفريق على بطولتين بعد ذلك، ومن لا يريد الفريق فليرحل بكل احترام".


وأتم "رسالتي لإسماعيل يوسف لأنه خبرة بالكرة، أن رحيل النقاز وكهربا درس لابد من الاستفادة منه".

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