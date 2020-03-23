السيد: دعم المركزي للبورصة بـ 20 مليار جنيه يعوض سوق المال خسائره الأيام الماضية





وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم تخصيص 20 مليار جنية من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية وذلك فى إطار حزمة الإجراءات التى إتخاذتها الدولة المصرية وتوفير 100 مليار جنية لمواجهة تداعيات وأثار فيروس كورونا وذلك عن طريق قيام البنك المركزى بشراء الأسهم بشكل مباشر من خلال بورصة الأوراق المالية وستتم عملية الشراء لصالح البنك المركزى أو الجهات التابعة له من الصناديق الحكومية وصناديق التأمينات والبنوك العامة التى تمتلك إستثمارات فى البورصة ولا شك أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على البورصة المصرية.









قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية يساهم فى توفير السيولة اللازمة فى سوق الأوراق المالية.أضاف السيد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن دعم المركزى للبورصة يساعد فى زيادة حركة التبادل والشراء والبيع داخل سوق الأوراق المالية و حجم رأس المال السوقى.توقغ السيد ،تاثيرات ايجابية على سوق المال بإرتفاع مؤشرات البورصة بشكل جيد وتعويض خسائر البيع الأيام الماضية وسيساهم فى زيادة دخول الأجانب من جديد فى سوق الأوراق المالية و زيادة التحويلات الدولارية وضخ الأجانب للأموال وإيجاد ملاذ آمن لإستثماراتهم والتحول عن بورصات الأسواق الناشئة فى الدول المجاورة مما يعطى دفعه قوية للحصيلة الدولارية مما يساعد على زيادة المعروض من الدولار لمواجهة الطلب عليه الأمر الذى سيكون له الأثر الإيجابى على سعر الصرف.أشار السيد ، الى قيام البنك المركزى بضخ 20 مليار جنية فى البورصة ستدعم أسعار الأسهم وتعيد الثقة للمستثمرين فى البورصة المالية المصرية بالاضافة الى رجوع مستثمرين خرجوا من السوقأكد السيد ، أن ما تم الإعلان عنه اليوم بداية لتدعيم البورصة وسوق المال فى مصر الذى يحتاج لخطة لتطوير منظومة البورصة ومنظومة السوق والأوراق المالية المصرية.