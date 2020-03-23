وليد الفراج يفجر مفاجأة بشأن موعد عودة الدوري السعودي





وقد قال الفراج في برنامجه " الدوري مع وليد " المذاع على قناة SBC أن عودة الدوري باتت في علم الغيب وأنها ستطول في عن الميعاد الذي تم تحديده لعودته فيه بسبب تفشي وباء كورونا "كوفيد-19".

يذكر أن وزارة الشباب و الرياضة السعودية قد علقت الأنشطة الرياضية في المملكة ضمن الاجراءات الأحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .

فجر الإعلامي السعودي وليد الفراج مفاجأة جديدة بشأن موعد عودة الدوري السعودي لكرة القدم الذي كان مقرر له عودته بداية إبريل المقبل.