وليد الفراج يفجر مفاجأة بشأن موعد عودة الدوري السعودي

فجر الإعلامي السعودي وليد الفراج مفاجأة جديدة بشأن موعد عودة الدوري السعودي لكرة القدم الذي كان مقرر له عودته بداية إبريل المقبل.
وقد قال الفراج في برنامجه " الدوري مع وليد " المذاع على قناة SBC أن عودة الدوري باتت في علم الغيب وأنها ستطول في عن الميعاد الذي تم تحديده لعودته فيه بسبب تفشي وباء كورونا "كوفيد-19".
#الدوري_مع_وليد | الأندية السعودية تعبر أول 10 أيام من العزل والعودة ليست قريبة.#SBC pic.twitter.com/zA2nnhYMlc— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 22, 2020
يذكر أن وزارة الشباب و الرياضة السعودية قد علقت الأنشطة الرياضية في المملكة ضمن الاجراءات الأحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .