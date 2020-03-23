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رياضة

وليد الفراج يفجر مفاجأة بشأن موعد عودة الدوري السعودي

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:52 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
فجر الإعلامي السعودي وليد الفراج مفاجأة جديدة بشأن موعد عودة الدوري السعودي لكرة القدم الذي كان مقرر له عودته بداية إبريل المقبل. 

وقد قال الفراج في برنامجه " الدوري مع وليد " المذاع على قناة SBC أن عودة الدوري باتت في علم الغيب وأنها ستطول في عن الميعاد الذي تم تحديده لعودته فيه بسبب تفشي وباء كورونا "كوفيد-19". 
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