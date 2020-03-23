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أخبار البلد

شاهد .. الأنبا ماكريوس يكشف عن 3 طرق واجه المواطنون بها فيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:55 ص
الانبا ماكريوس الاسقف
الانبا ماكريوس الاسقف العام
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مريم عزت
نشر الأنبا مكاريوس، الأسقف العام بإيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات الصغيرة " تويتر " تغريدة عن فيروس كورونا . 

وكتب  الانبا ماكريوس : في هذه الظروف: تفرّغ البعض لتقديم توبة لله مستعدًا للموت، بينما بالغ البعض الآخر في تحصين نفسه ضد الموت، والبعض الثالث مستمر في الصلاة لله أن يرفع عن العالم الوباء والموت.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية. 

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
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