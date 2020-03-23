صرف مكافآت للعاملين الذين انتظموا فى العمل بالبريد المصرى

فى منشور ادارى داخلى قرر البريد المصرى صرف مكافأة نقدية للعاملين في قطاعات الهيئة الذين انتظموا في العمل خلال الأيام الماضية .

ونص المنشور الذي اصدره عبده علوان القائم باعمال رئيس الهيئة القومية للبريد بصرف مكافأة للعاملين بالمكاتب البريدية والخزن والمفتشين طالما لم يحصلون على أي إجازات استثنائية أو تناوب أو أي نوع من الإجازات منذ يوم 17 مارس الجاري وحتي تاريخ انتهاء ازمة كورونا . .

ويمنح العامل الذي تغيب عن العمل في حدود ثلاثة أيام علي الأكثر خلال تلك الفترة 50% من المكافأة المرصودة وما زاد عن ذلك فلا يستحق الصرف دون استثناء.

ونص المنشور على ان الصرف يتم تحت بند مكافأة تشجيعية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2020 .