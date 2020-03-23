محلل عالمي يهاجم محمد صلاح ويطالب ليفربول بالتخلص منه

أيد أليخاندرو مورينو المحلل الكروى بـ شبكة

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العالمية فكرة رحيل محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .





وقال مورينو أن محمد صلاح لاعب جيد ولكنه سيكون من مصلحة ليفربول رحيل اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل من أجل إتاحة الفرصة للتعاقد مع لاعب يفيد الفريق أفضل منه .





وأضاف أن محمد صلاح لاعب حقق أرقاما جيدة ولكنه يوما تلو الآخر يضيع العديد من الأهداف أمام المرمى وهو ما يعد أزمة حقيقية لدى ليفربول مشيرا إلي أنه سيكون من الأفضل بالنسبة لليفربول رحيل صلاح .



