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رياضة

محلل عالمي يهاجم محمد صلاح ويطالب ليفربول بالتخلص منه

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:20 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عمرو الحلوانى
أيد أليخاندرو مورينو المحلل الكروى بـ شبكة espn  العالمية فكرة رحيل محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وقال مورينو أن محمد صلاح لاعب جيد ولكنه سيكون من مصلحة ليفربول رحيل اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل من أجل إتاحة الفرصة للتعاقد مع لاعب يفيد الفريق أفضل منه .
وأضاف أن محمد صلاح لاعب حقق أرقاما جيدة ولكنه يوما تلو الآخر يضيع العديد من الأهداف أمام المرمى وهو ما يعد أزمة حقيقية لدى ليفربول مشيرا إلي أنه سيكون من الأفضل بالنسبة لليفربول رحيل صلاح .
وتابع : " محمد صلاح تراجع مستواه الفنى فى الموسم الكُروى الجارى ، مؤكدا ان ساديو مانى نجح فى خطف الأضواء منه فى ليفربول نتيجة المستوى الثابت الذى يقدمه يوما تلو الآخر مع فريقه .

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