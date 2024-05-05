تصل للترحيل.. قصواء الخلالي تحذر اللاجئين المتواجدين بمصر من ارتكاب هذه الأفعال

طالبت الإعلامية قصواء الخلالي، اللاجئين المتواجدين على الأراضي المصرية بالتوجه لمفوضية اللاجئين لتوثيق أوضاعهم.

وأضافت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج " في المساء مع قصواء " المذاع على فضائية " سي بي سي"، أن هناك مصادر أكدت لنا أن أي شخص أجنبي لاجئ أو وافد على الأراضي المصرية سيرتكب الفترة المقبلة، مخالفة في حق المواطن المصري أو الوطن، سيتم اتخاذ موقف قانوني ضده يصل إلى الترحيل.



وأردفت قصواء الخلالي:" الترحيل لكل من يهين المؤسسات المصرية او يرتكب مخالفات قانونية تنتقص من مؤسساتها وشعبها.

وقالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنني لا أهول في الحديث عن ملف اللاجئين، ولكن الأمر مقلق يحتاج للحديث عنه.

وأشارت إلى أن عدد اللاجئين الآن يقترب من 11 مليون لاجئ، وليس 9 كما يقال، فهم يستخدمون جميع خدمات المجتمع المصري المدعومة والتي دفع ثمنها الشعب المصري، من طرق ومواصلات وصرف وكهرباء وغير ذلك.

ونوهت الخلالي إلى حديث رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن استضافة مصر 9 ملايين شخص، بتكلفة إقامتهم التي بلغت أكثر من 10 مليارات دولار سنويا بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها، موضحة أنه أمر محزن.

وأردفت أن تكلفة الاستضافة من جيوب المصريين، مؤكدة عدم حصول مصر على منح من أي جهة نظير استقبال اللاجئين مثل كثير من الدول.