قصواء الخلالي: ملف اللاجئين أصبح مصدر قلق حقيقي لكثير من المصريين

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن ملف اللاجئين أصبح مصدر قلق حقيقي لكثير من المصريين، موضحة أن البرنامج ينقل نبض الشارع ويجيب عن تساؤلات المواطنين.

وأضافت الخلالي خلال تقديمها برنامج " في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه يجب معرفة استيعاب الدولة للاجئين لعدم إثقال القوة على التأمين الداخلي للوطن، وايضا القطاعات المتعددة من صحة وتعليم وغيره.

ونوهت الى أنه كان يجب أن تكون هناك دراسة لمعرفة عدد اللاجئين، في مصر، ومعرفة مدى ملاءمة ذلك مع البنى التحتية لعدم الاثقال عليها.

وواصلت :" كان من المنطقي أن تتخذ الحكومة حزمة إجراءات واضحة قبل استقبال اللاجئين تنظم وجودهم بشكل محدد".

وتابعت:" المصريين قلقانين على بلادهم وتحملوا كل الصعاب السنوات الماضية، ومن حقهم الحديث عن هذا الملف، لأنهم من فرضوا واقعهم السياسي في 30 يونيو وهم الظهير الحقيقي للدولة المصرية" .