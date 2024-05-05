فرح مستمر.. أسامة الأزهري يهنئ الأقباط بعيد القيامة

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، الطوائف المسيحية على أرض مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعياً بأن يجعل الله أرض مصر في أعياد دائمة وفرح مستمر.

وقال «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة «dmc»: «أهنئ الأشقاء المسيحيين والبابا تواضروس والقس أندريه زكي بعيد القيامة المجيد، وكذلك مسيحيو العالم أجمع».

وأضاف: «أنا كإنسان وشخص أجد في قلبي عاطفة عظيمة تجاه سيدنا عيسى السيد الماجد الذي كلما مرت سيرته وجدت عاطفه جياشة تجاهه، وأودعو أن تعيش مصر الفرح والسرور وأن يبقى كل فرد على أرضها عوناً لأخيه يفرح لفرحه ويحزن لحزنه».