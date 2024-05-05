عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"محلية النواب" توصي باخراج الحيز العمراني المستحدث لقري محافظة الشرقية

مجلس النواب
مجلس النواب

أوصت لجنة الأدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني ، بتغطية الترع والمصارف التي تقع داخل الكتله السكنية بالقري  والتوابع  وأخراج الحيز العمراني  المستحدث لقري محافظة الشرقية .

جاء ذلك بناء  علي  طلب الأحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم بشأن تغطية الترع والمصارف  التي تقع داخل الكتل السكنية بالقري والتوابع لما تسببه من حوادث غرق لكثير من الأطفال في تلك القري 

وأوصت اللجنة وزارة الري ومحافظة الشرقية  بالنظر في تغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية ،حرصا علي سلامة الأطفال،وأهالي القري. 

وطالب" سويلم"  بسرعة  اخراج التحديث الجديد  للحيز العمراني لقري محافظة الشرقية مشيراً إلي ان اللجنة أوصت اللجنة بسرعة  أخراج التحديث الجديد  للحيز العمراني لقري محافظة الشرقية.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أوصت في اجتماع سابق، بحل مشكلة المصارف غير المغطاة في مختلف المحافظات، نظرا لخطورة ذلك، وطالب أعضاء اللجنة بحصر جميع المصارف غير المغطاة على مستوى الجمهورية، ووضع خطة لتغطيتها، واستغلال المساحات المغطاة.

يذكر أن مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، ينص على إلزام  ملاك الأراضى أو حائزيها المنتفعين بالمساقى.

احمد السجيني لجنة الادارة المحلية محافظة الشرقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من حسام حسن لـ«محمود البنا» بعد طرده في مباراة الزمالك

رايح يعتزل .. نجم الزمالك السابق ينتقد عبد الله السعيد

الزمالك يتعرض للهزيمة.. خالد الغندور يعلق على الخسارة من سموحة في الدوري

رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك أمام سموحة

طليقة نجم الأهلي السابق تخلع الحجاب

شم النسيم.. الأرصاد تكشف عن طقس غدا الاثنين

عمرو الدردير يثير الجدل عن حكم مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

بعد تغريمه 50 ألف جنيه.. حقيقة رحيل موهوب الأهلي بعد جمع متعلقاته

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يعلن خسائره من هجوم حماس على معبر كرم أبوسالم |صور

أرخص موبايل أوبو بدقة 50 ميجابكسل بسعر مناسب للشباب

أنا مش بخاف| حمادة هلال يكشف كواليس من «المداح 4».. ويكشف مفاجأة

أول قرار من «جوميز» بعد خسارة الزمالك أمام سموحة في الدوري

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

رسالة نارية من حسام حسن لـ«محمود البنا» بعد طرده في مباراة الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين طافش تستعرض أناقتها بفستان مبهج| شاهد

ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بالأحمر الناري| شاهد

بعد تغريمه 50 ألف جنيه.. حقيقة رحيل موهوب الأهلي بعد جمع متعلقاته

تعليق صادم من ناقد موضة على ملابس هيفاء وهبي في البحرين| شاهد

فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

فيه ناس عايزين يخلصوا مني والأهلي مش في حساباتي.. تصريحات مثيرة لعمرو وردة

هدايا شم النسيم.. إجازة وتخفيضات من الحكومة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ