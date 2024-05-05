"محلية النواب" توصي باخراج الحيز العمراني المستحدث لقري محافظة الشرقية

أوصت لجنة الأدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني ، بتغطية الترع والمصارف التي تقع داخل الكتله السكنية بالقري والتوابع وأخراج الحيز العمراني المستحدث لقري محافظة الشرقية .

جاء ذلك بناء علي طلب الأحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم بشأن تغطية الترع والمصارف التي تقع داخل الكتل السكنية بالقري والتوابع لما تسببه من حوادث غرق لكثير من الأطفال في تلك القري

وأوصت اللجنة وزارة الري ومحافظة الشرقية بالنظر في تغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية ،حرصا علي سلامة الأطفال،وأهالي القري.

وطالب" سويلم" بسرعة اخراج التحديث الجديد للحيز العمراني لقري محافظة الشرقية مشيراً إلي ان اللجنة أوصت اللجنة بسرعة أخراج التحديث الجديد للحيز العمراني لقري محافظة الشرقية.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أوصت في اجتماع سابق، بحل مشكلة المصارف غير المغطاة في مختلف المحافظات، نظرا لخطورة ذلك، وطالب أعضاء اللجنة بحصر جميع المصارف غير المغطاة على مستوى الجمهورية، ووضع خطة لتغطيتها، واستغلال المساحات المغطاة.

يذكر أن مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، ينص على إلزام ملاك الأراضى أو حائزيها المنتفعين بالمساقى.