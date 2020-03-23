العنانى : تسهيل إجراءات حصول المطاعم والفنادق على تصاريح الحماية المدنية

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بوفد من الادارة العامة للحماية المدنية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بحضور عبد الفتاح العاصى مساعد الوزير للرقابة علي المنشات السياحية والفندقية، و أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك لوضع آلية تنظيمية للعمل على إصدار كود الحماية المدنية من أخطار الحريق بالمنشآت السياحية والفندقية بأنواعها.





وأوضح عبد الفتاح العاصي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل حل جميع المشكلات الخاصة بإجراءات حصول المطاعم والمنشات الفندقية القائمة علي تصاريح الحماية المدنية والعمل علي سرعة وتسهيل إصدارها، بالإضافة الي إصدار أكواد الحماية المدنية وقائمة المراجعة لوضع ضوابط ومعايير الحماية من اخطار الحريق.



