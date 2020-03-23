3 إجراءات احترازية لشعبة الأدوات الصحية لمواجهة كورونا

دعت شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، تجار الأدوات الصحية والسباكة منتسبيها وأعضاء الشعبة؛ تقليل ساعات العمل، وزيادة مدة الأجازة الأسبوعية، وغلق جزئي للمحلات، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمتعاملين فى مجال الأدوات الصحيه سواء العاملين في القطاع أو العملاء، صرح بذلك حسام الدين راضي المستشار الإعلامي للشعبة.





وقوبل اقتراح شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، لدى التجار بالترحيب وسرعة الاستجابة؛ فمنهم من أعطى أجازة أسبوع بكامل الأجر ومنهم من أعطى أجازة ثلاثة أيام، بحيث لا يحدث أي تأثير سلبي على حركة التجارة الداخلية.





بدوره، أشار فوزي عبدالجليل رئيس الشعبة، إلى أن بعض تجار الأدوات الصحية والسباكة قرروا إغلاق جزئي للمحلات والمخازن من صباح يوم الأربعاء 25 مارس 2020، لمدة أسبوع على الأقل، وذلك لمساعدة الدولة على تخطي الأزمة.





وأكد فوزي عبدالجليل، أن قرار الإغلاق يأتي للحد من من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث يحتاج درجة عالية من المرونة لتخطي المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم وليس مصر فقط، وكإجراء احترازي للحد من المعاملات البشرية.





من جانبه، قال المهندس متى بشاي نائب أول رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية وعضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن دعوة الشعبة لمنتسبيها وكافة التجار لإغلاق منشآتها تتسق مع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد ولسلامة أعضاء ومنتسبي الشعبة، داعيا الجميع إلى الالتزام في منازلهم حتى تمر المرحلة بسلام.





بدوره، قال هيثم السميح نائب ثانِ لرئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن القرارات الثلاث التي اتخذت خوفا منا على منتسبي الشعبة من عمال وعملاء.



