شاب يطـ.ـعن خطيبته وينهي حياته بسبب فركشتها للخطوبة | شاهد

روت صفية عيد والدة الضحية والمجني عليها " بسنت " تفاصيل حادث طعن ابنتها على يد خطيبها السابق بعد " فركشة " خطبتهم.

وقالت صفية عيد ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " كلام الناس " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر ": لما اتخطبتله أنا قولتلها أنا حاساه مش كويس قالتلي هنعمل فترة تعارف ياماما ولو مرتحناش كل واحد يروح لحاله .

وأكملت : بنتي عندها 17 سنة وكتومة مكانتش بترضى تتكلم كان بيغلط فيها ويشتمها ومش بتتكلم.

وتابعت: بنتي بتحب تقف مع أي حد ولما سمعت إن فيه مشكلة في الشارع قالتلي ياماما هنزل أشوف، راح شافها وضربها بالقلم وقالها اطلعي فوق، وقالتلي أنا تعبت ياماما ومش هكمل معاه.

ووصلت : كانت خايفة تقوله أنا مش عايزاك وقالنا عاوز كل حاجة الدبلة والفلوس، وبعدها كنت جايبلها طقم جديد وقابلها تحت وطعنها وشوفته وأنا نازلة في الدور التالت وقالي ريحتك منها، وطلع فوق طعن نفسه بالسكين ورمى نفسه.