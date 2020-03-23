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محافظات

غلق المحال.. مبادرة لمساندة الدولة في مواجهة فيروس كورونا بـ الدقهلية

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:34 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أيد المهندس احمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية مبادرة منتسبي الغرف التجارية بمختلف الأنشطة المتنوعة عن اعتزامهم تدشين مبادرة "غلق المحال " التي تعمل في المجالات الأخرى غير السلع الغذائية والأساسية لمدة أسبوعين لمساعدة الدولة في تنفيذ خطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "رعب" فى بيان له اليوم إن هذه المبادرة تأتي دعمًا لحث المواطنين على عدم النزول الشارع وتفادي الاحتكاك الذي يؤدي إلى مشاكل في ظل سعي الدولة إلى تخفيف التجمعات لتفادي انتشار فيروس كورونا مشددًا على أنها مبادرة مهمة في هذا الوقت الحرج والظروف الاستثنائية من تاريخ بلدنا الحبيبة .

ولفت إلى أن المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل ساعات العمل فى الكثير من الجهات والسعى للحفاظ على المواطن والتاجر والصانع ومؤدي الخدمة من منتسبي الغرف التجارية .

وأشاد رعب بمبادرة منتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية ووقوفهم بجوار بلدهم في الأزمات، مشددًا على أن مثل هذه المبادرات ليست غريبة على منتسبي الغرف التجارية من التجار والصناع ومؤديّ الخدمات على مر العصور وأن الأزمات تشهد دائمًا روح بطولية من الشعب المصري ككل ومن منتسبي الغرف التجاري بصفة خاصة.

كما أشاد "رعب " بالدور الذي يقوم به قيادات الدولة خاصة الظروف الأخيرة التي تتعرض لها مصر وفي المقدمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته وقراراته التي تستهدف الحفاظ على صحة المواطنين ودعم الصناعات المصرية المختلفة ، فضلًا عن دور الحكومة الكبير وغير المسبوق خاصة في حسن إدارة الأزمات ، ومن ثَمَّ يجب علينا مساندة بلدنا وقيادتها في تنفيذ خطط الحفاظ على صحة مواطنينا ودعم الشارع المجتمعي بشكل يحافظ على مصرنا الغاليه.

وشدد رعب على أنه في ظل هذه المبادرة سيكون هناك زيادة لدور الغرفه التجارية في الحفاظ على توافر السلع بالسوق وزيادة المعروض منها، خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك بشكل يومي مع المتابعة مستمرة لرصد حالة السوق ورفع تقارير يومية عنها في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

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