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أخبار العالم

ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا " في سويسرا إلى 8 آلاف

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:42 م
كورونا
كورونا
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أ ش أ
أعلنت السلطات الصحية في سويسرا ، أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا " بلغ حتى اليوم 8060 حالة تم اختبارها "إيجابيا " وذلك بزيادة أكثر من ألف حالة ، مقارنة بيوم أمس /الأحد / وذلك في نفس الوقت الذي أعلنت فيه السلطات أن عدد الوفيات بلغ حتى الآن 66 حالة .

جدير بالذكر ان السلطات في سويسرا كانت قد اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة انتشار الفيروس سواء على المستوى الصحي بإغلاق كافة المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسرح ، إضافة إلى الفعاليات الرياضية ، كما حظرت التجمع لأكثر من خمسة أشخاص ، مع الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص ، فيما تقوم الشرطة بمراقبة تنفيذ تلك الإجراءات .

وكانت السلطات السويسرية قررت تخصيص 42 مليون فرنك سويسري لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن "كورونا" .
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