ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا " في سويسرا إلى 8 آلاف

أعلنت السلطات الصحية في سويسرا ، أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا " بلغ حتى اليوم 8060 حالة تم اختبارها "إيجابيا " وذلك بزيادة أكثر من ألف حالة ، مقارنة بيوم أمس /الأحد / وذلك في نفس الوقت الذي أعلنت فيه السلطات أن عدد الوفيات بلغ حتى الآن 66 حالة .





جدير بالذكر ان السلطات في سويسرا كانت قد اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة انتشار الفيروس سواء على المستوى الصحي بإغلاق كافة المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسرح ، إضافة إلى الفعاليات الرياضية ، كما حظرت التجمع لأكثر من خمسة أشخاص ، مع الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص ، فيما تقوم الشرطة بمراقبة تنفيذ تلك الإجراءات .





وكانت السلطات السويسرية قررت تخصيص 42 مليون فرنك سويسري لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن "كورونا" .