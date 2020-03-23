والدة الشهيد كريم وجيه: الدعاية الخبيثة لا تكل من بث الشائعات.. فيديو

قالت سهام مصطفى كمال والدة شهيد الشرطة كريم وجية ، إن هناك دعاية خبيثة مضادة لا تكل ولا تمل من بث الشائعات ويقومون بانتهاز اى فرصة حتي يستطيعون الدخول منها الي الشباب و يقومون بالسيطرة عليهم من خلال الأكاذيب التي يبثونها.





وأضافت سهام مصطفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اخر النهار المذاع علي قناه النهار، أن هناك كثيرا من الشباب لا يعلموا حجم الخطر الذى نجينا منه كما ان هناك الكثير من الشباب قاموا بتضحيات كثيرة حتي نكون هكذا الان وقاموا بالتضحية بأرواحهم حتى تقف هذه البلد علي قدميها مرة أخرى .





وأوضحت سهام مصطفى ، أن مصر دولة كبيرة ويوجد بها مؤسسات وضوابط نسير عليها حتي نصل الي بر الامان .





وتابعت : أن المواطنين يجب ان يعلموا قيمة وطنهم ويعلموا ان هناك أشخاص ضحوا بأرواحهم حتي نصل الي ما نحن فيه .





واكملت : أنه من الضروري ان نعرف المواطنين ماذا فعل هؤولاء الشباب عن طريق المسلسلات دون تزييف للواقع حتي يحث الشباب علي روح الوطنية .