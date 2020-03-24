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منوعات

ليس دور إنفلونزا ولكنه أخطر.. أم تحكي تجربتها القاسية مع فيروس كورونا.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:07 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
استمرارًا لمشاركات المصابين بفيروس كورونا شعورهم وما حل بهم نتيجة فيروس كورونا؛ خرجت أمّ مصابة بالفيروس التاجي وهي تبكي وتوجه رسالة مضمونها "التوقف عن أن تكونوا أنانيين" و "البقاء في المنزل".

وسجلت الأم البريطانية والتي تدعى "مارسيلا دياز يونج" نداءها، في مقطع فيديو  لمدة 5 دقائق، تدعو من خلاله الناس للمساعدة في الحفاظ على سلامة الآخرين، ومنع انتشار الفيروس التاجي، بحسب ما نشرت صحيفة"ديلي ميرور" البريطانية.

وتقول الأم وهي تبكي بشدة: "أريد أن أقول للجميع من فضلكم ، ابقوا في المنزل، من فضلك ، يرجى احترام الحجر الصحي"، وأضافت :"الفيروس خطير للغاية، والأشخاص الذين يعانون من الكثير من المشاكل الصحية يمكن أن يموتوا لذا لا تكن أنانيين، فكر في الأشخاص المعرضين للخطر".

تعاني "مارسيلا" من السعال الجاف ومشكلات في التنفس، فتقول "كان لدي أسبوع سيء بالفعل الأسبوع الماضي، ما زلت أعاني من التنفس"، وأشارت إلى أن "الجميع يقولون لي ستعيشين، ولن أموت، أعلم ذلك ، لكننا نقرب الموت إلى الآخرين حولنا"، مؤكدة "الامر ليس دور أنفلونزا عادية، ولكنه أشد خطورة".

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