للمبتدئين والبنات.. تمارين كارديو لحرق الدهون المتراكمة بالجسم

قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الجديدة والآمنة التي تساعد على كسر الروتين.

ووجه حسام أبو هاشم، خلال حديثه بالفقرة الرياضية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، نصيحة للمبتدئين في رياضة كمال الأجسام، خاصة الفتيات، موضحا أن تمارين كارديو والهوائي مهمة جدا في البداية لأنها تقوي عضلات الجسم وعضلات القلب وتساعد في حرق السعرات الحرارية بصورة أسرع، وحرق الدهون المتراكمة في الجسم، والتخلص من الخمول.



