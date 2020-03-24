محافظ الفيوم يكشف آليات تنفيذ حظر التجول

قال محافظ الفيوم إن المحافظة بدأت في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فور صدورها اليوم بشأن التصدى للعدوى من فيروس كورونا.





وأضاف محافظ الفيوم، بأنه يتم اليوم التنسيق مع مديرية أمن الفيوم، لوضع الآليات والخطط الخاصة بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فورا.

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وأضاف محافظ الفيوم، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا منها بدء حظر التجول في كل أنحاء البلاد ابتداءً من غد الأربعاء.

وتابع: "سيتم تأمين وغلق الطرق السريعة، وتكثيف الخدمات المرورية، ولن يسمح بالتجول والمرور خلال فترات الحظر إلا لسيارات الإسعاف والقوات المسلحة والشرطة والإعلاميين والأطباء.

وناشد محافظ الفيوم، جميع أهالى الفيوم بالالتزام بقرار حظر التجول الذى سيطبق من السابعة من مساء غدا الأربعاء 25 مارس 2020 حتى السادسة صباحا، خاصة أن أهالى الفيوم جميعا ملتزمون بهذه القرارات ويقدرون الظروف التى تمر بها البلاد حاليا.