إعلام القاهرة تنتهي من تحميل جميع المواد الدراسية على الإنترنت

أعلنت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن انتهاء الكلية من تحميل جميع المواد الدراسية على الموقع الإليكتروني للجامعة المخصص لذلك.





ووجهت هويدا، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والوكلاء ومنسق الشعبة الانجليزية والإداريين وجميع العاملين بالكلية، على ما بذلتموه من جهد للتحول الإلكتروني في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستحدث.





كما وجهت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الشكر للطلاب لوعيهم وتفهمهم الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أعلن عن مد فترة تعليق الدراسة بالمعاهد والجامعات 15 يوما إضافية، وإغلاق جميع النوادي الرياضية على مستوى الجمهورية.