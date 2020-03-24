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رياضة

بعد تأجيل أولمبياد طوكيو .. إجراءات صارمة لـ وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:33 م
صدى البلد
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ريهام بكير - عمرو الحلواني
أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، برئاسة الدكتور أشرف صبحي،  واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، أنه تم اتخاذ الإجراءات الفورية بقيام كافة الاتحادات الرياضية بتعليق كافة أشكال التجمعات والتدريبات الخاصة بالفرق والمنتخبات الوطنية المصرية على مستوي الكبار والشباب والناشئين وكذا الفرق واللاعبين المؤهلين لخوض غمار منافسات دورة الألعاب الأولمبية أو الجاري تأهيلها لمدة خمسة عشرة يومًا إضافية.


وذلك ، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ، لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المواطنين وارتكازًا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية وبيان رئيس مجلس الوزراء الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020 والمتضمن عددا من الإجراءات والتدابير التصاعدية في ذات الشأن.


وفي ضوء البيان الصادر من اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020 وشينزو أبي رئيس وزراء اليابان بتأجيل انعقاد دورة الألعاب الأولمبية والدورة البارالمبية 2020 إلى موعد لا يتجاوز صيف 2021 وذلك حماية لصحة الرياضيين وجميع المشاركين. 


أخذا بعين الاعتبار استمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأوليمبية المصرية لقيام اللجنة الأولمبية المصرية بالتواصل الدائم والتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية لمتابعة التواريخ المتوقعة لبدء النشاط الدولي والتواريخ المتوقعة للبطولات التأهيلية للفرق المؤهلة والجاري تأهيلها.


مع استمرار التنسيق اليومي بين وزارة الشباب والرياضة و اللجنة الأولمبية المصرية لقيامهما بمتابعة عمل الاتحادات الرياضية وتعديل خططها المالية والفنية السابقة في ضوء المستجدات المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة.


هذا بالاضافة إلى التأكيد على قيام اللجنة الأولمبية المصرية بالتنسيق مع كافة الاتحادات الرياضية بأهيمة عمل التوعية اللازمة والمتابعة للاعبين خلال الفترة المقبلة.
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