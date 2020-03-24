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مرأة

بتمارين اليوجا .. ناهد السباعي تكشف عن رشاقتها بإطلالة رياضية .. شاهد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:17 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، مجموعة صور أثناء ممارسة تمارين اليوجا.

وعلقت عليها: "اليوجا مفيدة لتقوية الجهاز المناعي".

وظهرت ناهد السباعي بإطلالة رياضية جذابة، مرتديه بدي باللون البنفجسي مع بنطال مشجر بألوان زاهية مما كشفت عن رشاقتها.

وخطفت الأنظار بترك خصلات شعرها المجعد الذهبي، وهو مسندل أعلى كتفياها بطريقة مميزة جذابة.

كما انها لم تتكلف في وضع المكياج، فاكتفت بالظهور بشكل طبيعي بدون لمسات جمالية.
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