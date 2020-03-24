بتمارين اليوجا .. ناهد السباعي تكشف عن رشاقتها بإطلالة رياضية .. شاهد

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، مجموعة صور أثناء ممارسة تمارين اليوجا.
وعلقت عليها: "اليوجا مفيدة لتقوية الجهاز المناعي".
وظهرت ناهد السباعي بإطلالة رياضية جذابة، مرتديه بدي باللون البنفجسي مع بنطال مشجر بألوان زاهية مما كشفت عن رشاقتها.
وخطفت الأنظار بترك خصلات شعرها المجعد الذهبي، وهو مسندل أعلى كتفياها بطريقة مميزة جذابة.
كما انها لم تتكلف في وضع المكياج، فاكتفت بالظهور بشكل طبيعي بدون لمسات جمالية.
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Yoga to boost your immunity system and to stay fit at home safe, I practice with my pets it’s more fun ...animals 🐕don’t spread or transmit the virus 🦠 namaste 🙏 everyone تمرينات يوجا لتقوية جهاز المناعة من البيت خليكوا فالبيت بتمرن مع كلبي سكر بس هو كسول شوييتن#stayhome #staysafe #stayfit #sharepositivity #namaste