بـ مكياج جذاب.. رضوى الشربيني تحتفل بـ الـ 10 ملايين بالأحمر الناري

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لنشر الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلقت على الصورة احتفالا بالـ 10 مليون متابع على حسابها الشخصي على الانستجرام، ووجهت الشكر لهم قائلة "10 مليون شكر وحب وتقدير وسند وظهر، مقدرش اقول عليكم جمهور لكن أقدر أقول الأهل".





وتألقت رضوى الشربيني بإطلالة ساحرة مرتديه توب باللون الأسود، وبلوزة باللون الأحمر الناري الذي خطف الأنظار.





واعتمدت رضوى الشربيني على وضع المكياج الناعم، فوضعت الألوان الهادئة مثل البني في الشفاه ورسم الحواجب والبلاشر والماسكرا، لتظهر بشكل جمالي مميز.





وتركت شعرها البني منسدل أعلى كتفيها ، مع عدم ارتداء الاكسسوارات.