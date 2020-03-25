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فن

عمر خيرت بصحبة 4 نجوم في حفل «أون لاين» من دار الأوبرا.. غدًا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:01 ص
عمر خيرت
عمر خيرت
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شيرى نبيل
تبث دار الأوبرا المصرية، حفلاً "أون لاين"، غدًا الخميس، في التاسعة مساء، يضم كلاً من النجوم "مدحت صالح، علي الحجار، ريهام عبد الحكيم، أمينة خيرت" مع الموسيقار عمر خيرت، وذلك في خطوة استباقية ضد فيروس كورونا، حيث أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن مبادرة "وزارة الثقافة بين يديك".
 
وجرى تدشين صفحة للوزارة على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة؛ لبث بعض أنشطة الوزارة للجماهير بالمنازل.

ويعد قرار الوزيرة، خطوة جادة لمواجهة فيروس كورونا على الصعيد الثقافي، حيث تصل الأنشطة للمتلقي بالمنازل، بعد القرارات الإلزامية والاحترازية؛ خوفا من انتشار الفيروس. 
 
وكان المطرب مدحت صالح شارك مؤخرا في مهرجان دندرة بالصعيد، في أول دورة له، بالغناء، حيث قدم عددا من أغانيه الشهيرة منها "بحار - الثانية كل مرة - علمونى عينيكي – يادركسيوني - أنا مش فارس ولا فتى أحلام - لما سبتني - وجوبا".
 
كما قدم المطرب مدحت صالح حفله الغنائى ضمن فعاليات المهرجان بأغاني "هنشيل بلادنا"، ثم "النور مكانه في القلوب" و"وعدي" وسط تصفيق حاد من الجمهور.

ويعتبر المهرجان من الخطوات الفعلية لاهتمام بالصعيد عن طريق الاهتمام الثقافى والفكرى التى بدأته منذ عامين بمعرض الكتاب، ووصولًا بإقامة مهرجان دندرة للثقافة لأول مرة فى دورته الأولى على أرض محافظة قنا.
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