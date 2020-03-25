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أخبار العالم

طفح الكيل.. رسالة صارمة من رئيس وزراء كندا لمخالفي إجراءات كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:39 ص
رئيس وزراء كندا جاستين
رئيس وزراء كندا جاستين ترودو
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قسم الخارجي
جدد جاستين ترودو رئيس وزراء كندا مطالبه للمواطنين بضرورة البقاء في المنزل، لمواجهة انتشار وباء كورونا.

وقال ترودو في فيديو موجه للكنديين- نشره عبر حسابه على تويتر-: "يكفي هذا.. طفح الكيل.. بالنسبة لهؤلاء الذين يستمرون في الخروج مع الأصدقاء وإقامة حفلات عشاء.. افعلوا الشيء الصحيح والتزموا منازلكم".

وأضاف ترودو "أثناء وجودك بالمنزل.. شارك الفيديو لتذكير الآخرين أن عليهم البقاء في المنزل أيضا".

وشدد خلال المقطع على ضرورة احترام مسافات التباعد الاجتماعي وحظر التجمعات، مؤكدا أهمية غسل اليدين بصورة دورية ولمدة 20 ثانية.

فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم أكثر من 417 ألف حالة، بينما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين وحدها أكثر من 81218 حالة إصابة.
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