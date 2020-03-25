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أخبار العالم

3 حالات إصابة جديدة بـ كورونا فى سوريا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:03 م
3 حالات إصابة جديدة
3 حالات إصابة جديدة بـ كورونا فى سوريا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة وفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إنه تم تسجيل ثلاث حالات إيجابية جديدة في سوريا مصابة بفيروس كورونا وهي من المجموعة التي كان قد تم وضعها في الحجر في الدوير الأسبوع الماضي.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بكورونا في سوريا إلى 4 حالات.

وارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم بعد تسجيل 41.712 ألف حالة  جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث وصل عدد المصابين بالفيروس التاجي حتى صباح اليوم الأربعاء الـ25 من مارس، 424.114 ألف مصابًا، بينما وصلت أعداد الوفاة حول العالم إلى 18.930 ألف حالة وفاة، بحسب ما ذكر Worldometers.

وعلى الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس التاجي، إلا أن أعداد الشفاء أيضاُ في تزايد مستمر، حيث تماثل حتى الآن 109.179 مصابًا الشفاء، من جميع أنحاء العالم.
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