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حوادث

عبدالتواب: الرئيس لا يتوانى عن اتخاذ القرارات الشعبية الهامة.. وحظر التجول جاء في الوقت المناسب

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:04 م
المستشار حمدي عبدالتواب
المستشار حمدي عبدالتواب
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عمرو خليفة
أكد المستشار حمدي معوض عبد التواب؛ عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر؛ أن الحكومة تعمل بكفاءة كبيرة على إدارة الأزمة ومواجهة كورونا وما اتخذته القيادة السياسية من إجراءات شديدة لحماية المصريين من الإصابة بالعدوى لقت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق لدى الشعب المصرى بما يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى على علم وإدراك كاملين بما يريده الشعب ولا يتوانى لحظة واحدة فى اتخاذ مثل هذه القرارات الشعبية المهمة وفى التوقيتات المناسبة.

وأضاف أن قرار حظر التجول جاء توقيته الصحيح؛ موضحا أن علينا الاستفادة من تجارب الدول التي شهدت إصابات عديدة، خلال الأيام الماضية، لعدم تكرار الأخطاء التي تسببت في زيادة انتشار الفيروس في مدة زمنية قصيرة، وأشار إلى أن المواطنين عليهم دور كبير في مواجهة الفيروس، وذلك من خلال مساعدة الحكومة بالالتزام بتنفيذ القرارات.


وتابع أن المرحلة الحالية توضح أننا على الطريق الصحيح، فهذه الإجراءات اتخذت فى الوقت السليم، وفى أيدينا أن نسير على خطى الصين فى تحجيم المرض، إذا التزمنا بها بجدية؛ وأشار إلى أن الوضع فى مصر حتى الآن تحت السيطرة، وهذا أمر يدعو للتفاؤل لكن لن يتم إلا بالالتزام طوال الفترة المقبلة لأن أن البقاء فى المنزل الآن أمر اختياري وفى يدنا تطبيقه بدلا من أن نجبر على المكوث مستقبلا.
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