أحمد موسى يقرأ بيان محمد أبو العينين العاجل حول وقف العمل بمشروعات المقاولات 3 أسابيع بسبب كورونا

قرأ الإعلامي أحمد موسى ، بيان رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، العاجل للحكومة لإصدار قرار فورى بوقف العمل في كافة مشروعات المقاولات على مستوى الجمهورية لمدة 3 أسابيع.









وأكد موسى، في برنامجه « على مسئوليتي »، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.









وتقدم النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ببيان عاجل لرئيس الوزراء لإصدار قرار فورى بوقف العمل في كافة مشروعات المقاولات على مستوى الجمهورية لمدة 3 أسابيع، اتساقًا مع إجراءات الدولة الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.









وأشار إلى أن قطاع المقاولات يتسم بكثافة العاملين فيه من عمال وحرفيين ومهندسين وانتشارهم في جميع المحافظات وطبقات المجتمع.









وأكد أبو العينين تحمل شركات المقاولات رواتب العاملين خلال هذه الفترة دون أي تخفيض سواء من العمالة المنتظمة أو غير المنتظمة بالتنسيق مع وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي .









وأشار "أبو العينين" إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والعزل الصحي على العاملين في أي مشروع ظهرت فيه حالات لفيروس كورونا حماية للعاملين فيه ولمنع اختلاطهم بأشخاص آخرين .









من ناحية أخرى، أطلق النائب محمد أبو العينين، دعوة وطنية عامة للمكوث في المنزل لمدة أسبوعين تحت شعار "14 يوما إما انتشار. وإما انحسار"، وذلك امتثالا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرارات الحكومة المصرية التي لم تدخر جهدا في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19 " .









وقال أبو العينين إن المكوث في المنزل والامتثال لتعليمات وزارة الصحة، هو واجب وطني وضرورة قومية تحتمها علينا الظروف الحالية، ويجب على الشعب المصري الوفي أن يتسم بالوعي الكافي للمساهمة في خطة الدولة المصرية لمحاصرة الوباء الفيروسي والقضاء عليه .





وأشاد بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة منذ اليوم الأول للإعلان عن الوباء، من إعداد أطقم طبية متخصصة وحجر صحي فضلا عن نشرات التوعية العامة بالتعاون مع وسائل الإعلام والتي كان لها مفعول كبير في الشارع المصري، إلى جانب المكاشفة الدقيقة والوضوح فيما يخص أعداد المصابين والمتماثلين للشفاء يوميا.









وأكد أبو العينين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبت بما لا يدع موطئا للشك، أن المواطن المصري هو قوام الوطن المتين وكلمته العليا، وأن المصريين في المقابل يجب أن يعملوا من أجل الوطن ويمتثلوا لقراراته حفاظا على الصحة العامة والأمن القومي للبلاد، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها الأصيل وقيادتها الحكيمة.