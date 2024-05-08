مدير المخابرات الأمريكية يبدأ مباحثاته في إسرائيل بلقاء نتنياهو ومجلس الحرب يجتمع الليلة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بوصول مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إلى إسرائيل، وذلك بعد زيارته للدوحة والقاهرة، للتباحث بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

ووفقا للصحيفة العبرية فأن بيرنز يجتمع الآن مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ، على خلفية المباحثات في القاهرة حول رد حماس على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، بالتزامن مع العملية البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح .

وقالت الصحيفة أن إسرائيل تشعر بالغضب وخيبة الأمل تجاه سلوك بيرنز في المفاوضات، ويشتبهون في أنه كان على علم مسبق باقتراح حماس، ودفع من أجل تقديمه لمنع انفجار المحادثات.

وأضافت الصحيفة أن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي سيجتمع الليلة ويناقش المفاوضات للتوصل إلى اتفاق.