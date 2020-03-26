لصرف منحة الـ500 جنيه.. الحكومة تبحث عن 100 ألف عامل تضرروا من كورونا

جهود مكثفة تبذلها الحكومة المصرية، على مدار الأيام الجارية للحد من تداعيات القرارات الصادرة بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، التي تسببت في وضع فئات مجتمعية بعينها من العمالة غير المنتظمة تحت أعباء حياتيه كبيرة جراء إغلاق محالهم أو توقف أعمالهم التجارية المحدودة.



منذ اللحظة الأولى لإصدار القرارات الحكومية الاحترازية لمواجهة الفيروس المستجد المتفشي في معظم أنحاء دول العالم، وخلف نحو أكثر من 450 حالة إصابة داخل البلاد، سارعت الحكومة باتخاذ إجراءات حماية مجتمعية موازية لمساندة ومد يد العون لتلك الفئة من العمالة الغير منتظمة والبالغ عددهم نحو 250 ألف مواطن، من خلال تدشين رابطا إلكترونيا على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة حتى تتمكن من تسجيل بياناتها لصرف منح مالية استثنائية قدرتها الحكومة بقيمة 500 جنيه.





وفي غضون فترة لا تتجاوز الأيام المعددة منذ إعلان فتح باب التسجيل أمام المواطنين، يوم الخميس الماضي وحتى الاثنين، استطاع نحو 150 ألف عامل من مختلف المحافظات التسجيل عبر المنظومة الالكترونية، - حسبما أعلنت وزارة القوى العاملة - ، وأشارت الوزارة أنه يجري حاليا تدقيق البيانات أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية هذه الفئة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وناشدت وزارة القوى العاملة، باقي الأعداد المستهدفة بضرورة الإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هو الأساس لصرف تلك المنحة الاستثنائية التي تقدر بـ 500 جنيه، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو يمكن الإرسال رسالة لرقم "واتس أب" 01212201303 المخصص لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة





وأوضحت وزارة القوى العاملة، أنها تمتلك قاعدة بيانات في مختلف محافظات الجمهورية عن تلك العمالة غير المنتظمة، وتم بالفعل توجيه الكشوف إلى مكاتب البريد لصرفها.





وفيما أعلنت وزارة القوى العاملة طريقة التسجيل للحصول على منحة الـ 500 جنيه من القوى العاملة، كالتالي





= الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط: www.manpower.gov.eg

= اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

= اختيار اضغط هنا للتسجيل.

= بعد الانتهاء من ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل اضغط على إرسال.