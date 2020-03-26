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تعليم

اختيار أستاذ بجامعة المنيا عضوًا باللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا بـ "اليونسكو"

الخميس 26/مارس/2020 - 06:56 م
الدكتور بهاء درويش
الدكتور بهاء درويش أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة المنيا،
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ايمن رياض
اعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا اختيار الدكتور بهاء درويش أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة المنيا، ووكيل الكلية السابق لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا، ضمن أعضاء التشكيل الجديد للجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا International Bioethics" "Committee.




حيث  تُعد هذه اللجنة إحدى لجان منظمة اليونسكو واللجنة الوحيدة التي تعمل على مستوى العالم في مجال أخلاقيات البيولوجيا، وتتألف اللجنة من ستة وثلاثين عضوًا على مستوى العالم، تراعي اليونيسكو عند اختيارهم التنوع الثقافي، والتوزيع الجغرافي، والخبرات الشخصية لهؤلاء الأعضاء في مجالات علوم الحياة، والعلوم الاجتماعية، والانسانية، والفلسفة، والقانون. 

وتختص هذه اللجنة بدراسة التداعيات والتحديات الأخلاقية والقانونية التي تواجه نتائج الأبحاث العلمية الجديدة، ومن ثم تقوم بإصدار التقارير وتقديم النصائح في هذه الأمور للدول الأعضاء في اليونسكو.

وعبر الدكتور مصطفى عبد النبي عن سعادته البالغة باختيار أحد أبناء وأساتذة الجامعة ضمن أعضاء اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس ما تتمتع به كوادر الجامعة من أساتذة يمتلكون المخزون العلمي والثقافي الواسع والمساهمة العلمية الفعالة التي من شأنها تقديم نتاج بحثي قائم على أسس سليمة بما يخدم ويصب كله في مصلحة المجتمعات والأوطان، مقدمًا تهنئته للدكتور بهاء درويش ومتمنيًا له مزيد من تحقيق الانجازات والاسهامات العلمية.

يذكر أن الدكتور بهاء درويش هو عضو بمجلس أخلاقيات البحث العلمي بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر، وأحد الأعضاء المؤسسين، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لتدريس الأخلاقيات بالولايات المتحدة الأمريكية، وله أكثر من  30 بحثًا منشورًا و7 كتب و13 بحثًا منهم في مجال الأخلاقيات 8 منهم باللغة الإنجليزية .
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