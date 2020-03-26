شاهد .. رقص ريا أبي راشد خلال فترة الحجر الصحي بالمنزل

نشرت الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد فيديو عبر صفحتها على "إنستجرام"، وظهرت من خلاله وهى ترقص مع ابنتها الصغيرة، أثناء قضائها فترة الحجر الصحي لتجنب فيروس كورونا.

وكانت قد نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام أثناء تواجدها في المنزل.

وعلقت ريا أبي راشد على الصورة "خليك في البيت".

وظهرت ريا أبي راشد بملابس البيت، فارتدت سويت شيرت محتشم باللون الأسود ليعطيها مظهر جمالي طبيعي.

وخطفت الأنظار بظهورها بدون مكياج كعادتها، فهي اكتفت برفع شعرها البني لأعلى.