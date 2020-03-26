التأكد من إصابة رضيع عمره 3 أسابيع بـ كورونا في نيويورك.. تفاصيل

تم التأكد من إصابة طفل حديث الولادة، يبلغ من العمر 3 أسابيع، بفيروس "كورونا" في ولاية "نيويورك" الأمريكية، وهو يعد بذلك أصغر مريض يتم تشخيص إصابته بالفيروس في الولايات المتحدة.









وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الطفل تلقى العلاج لعدة أيام في أحد المستشفيات بمنطقة "مينيولا" في "نيويورك" وتم في أعقاب ذلك السماح له بمغادرة المستشفى، ويتعافى حاليًا في المنزل.









وأشار الخبراء إلى أن ذلك يعد تذكيرًا بأن الأطفال ليس لديهم مناعة ضد فيروس "كورونا"، وتحذيرًا للآباء والأمهات بضرورة توخي الحذر واتخاذ احتياطات وقائية لحماية أطفالهم من التعرض للعدوى.









وأكد التقرير أن "نيويورك" تعد الآن بؤرة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن أصغر حالة إصابة مؤكدة بالفيروس على مستوى العالم كانت لطفل حديث الولادة في الصين، والذي تم تشخيص إصابته بالمرض بعد 30 ساعة من ولادته.









جدير بالذكر أن الأعراض الشائعة لفيروس "كورونا" تشمل السعال الجاف والحمى وضيق التنفس، لكن يبدو أن العديد من المرضى، وخاصة صغار السن، تظهر عليهم أعراض خفيفة جدًا أو لا تظهر عليهم أعراض على الإطلاق.







