محافظ قنا يتابع إجراءات تنفيذ تطبيق قرار الحظر وغلق المحلات التجارية

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية لعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة قنا، لمتابعة إجراءات وقف حركة المواطنين بالشوارع، وإغلاق كافة المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات وما يماثلها من منشآت.





وتابع محافظ قنا، الخدمات الأمنية المتواجدة للاطمئنان على الأوضاع بالشوارع والميادين للتأكد من التزام المواطنين بالقرار وتطبيق المواعيد المحددة لفتح وغلق المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأشاد محافظ قنا، بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية والتزامهم الكامل بالإجراءات المقررة.





ووجه محافظ قنا، مسئولي الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمرور والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية، والمقاهي، والكافيتريات، والنوادي الرياضية، وجميع الصالات الرياضية، عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشددًا على تنفيذ قرار الغلق، وتطبيق القانون على جميع المخالفين.







جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء، أعلن أول أمس الثلاثاء عددٍ من القرارات الجديدة، التي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.





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