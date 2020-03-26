AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الإسكندرية: احتياطي السلع يكفي أكثر من 45 يوما

الخميس 26/مارس/2020 - 09:54 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة لها خصوصية لدى المصريين، معلقًا: "الناس مش بتنام فى الصيف أو الشتا، ولكن المواطنين التزموا بحالة فرض حظر التجوال".


وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر فى القلب"، ، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الخميس، أن الأمور تسير بهدوء حيث أغلقت المحلات أبوابها والتزم المواطنون بالحظر، موضحًا أن المخالفات بسيطة والشرطة اتخذت الإجراءات القانونية تجاهها على الفور.


وأوضح أن التقارير بنسبة جيد جدًا، حيث شعر المواطنون أن الأمر جلل وخطر، حتى الأماكن الشعبية التزامت بشكل كامل بحظر التجول، لافتًا إلى أنه دخل عدة صيدليات ووجد بها كل المستلزمات والمطهرات والأقنعة.


وأشار إلى أنهم قاموا بعدة حملات توعية، موضحًا أنهم قاموا برش وتطهير عدد من المنشآت ووسائل النقل والمدارس، وتم اتخاذ إجراءات جيدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


ونوة بأن احتياطي السلع يكفي أكثر من 45 يومًا، لافتًا إلى أن هناك غرفة عمليات لاستقبال أي شكاوى، مؤكدًا أن مستشفى العجمى هو مستشفى العزل بالمحافظة، لافتًا إلى أن الحالات مطمئنة، داعيًا المواطنين إلى عدم الاستماع إلى الشائعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التموين يزف بشرى حول أسعار ومخزون السكر والقمح

الخير كتير.. وزير التموين يطمئن المواطنين بشأن مخزون الأرز.. فيديو

وزير التموين: نجحنا في إلغاء 10 ملايين بطاقة وهمية.. فيديو

محافظ الإسكندرية : 90% من المحافظة قاموا بالحظر والالتزام بالبقاء بالبيوت.. فيديو

متحدث التموين يبعث رسالة طمأنة: السلع متوفرة والأسعار مستقرة

أسوان تنفذ حظر التجوال.. إغلاق كامل للمحلات والمولات التجارية.. صور

ترشيحاتنا

آخر اكتشافات الصين.. نوع من أدوية المفاصل يهزم فيروس كورونا

في وقت الحظر.. هل يمكن لأي مريض الذهاب إلى مستشفى؟

بريطانيا تعلن تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة بسبب كورونا حصيلة اليوم

السيسي: جهود مكافحة الإرهاب ستمثل عبئًا إضافيًا الفترة المقبلة في ظل كورونا

وزير التموين: التنسيق مع المحافظات للسماح لعمال المخابز بالتحرك قبل 7 صباحا

تعرف على القصة الكاملة لإصابة أول فنانة مصرية بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة سيدة لتجنب الإصابة بـ كورونا تتسبب في تعرضها للطرد من محل تجاري.. شاهد

ننشر صور تفقد رئيس الوزراء بعض الأكمنة لمتابعة حظر التجول

قصيها فورا.. الأظافر الطويلة أسرع وسيلة لانتشار فيروس كورونا