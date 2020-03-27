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فن

بكاء واكتئاب .. هوس كورونا يصيب المشاهير في العزل المنزلي ..فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:10 ص
كاردي بي
كاردي بي
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شروق ابراهيم
التزم الجميع بيوتهم وأغلقوا أبوابهم واتبعوا العزلة الاجتماعية ومن بين هؤلاء مشاهير الفن في مصر والعالم الذين يخشون الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العمل اجمع وأصاب ما يقارب من نصف مليون شخصا حول العالم.

ويبدو أن العزل المنزلي تسبب في تدهور الحالة النفسية لبعض المشاهير في مقدمتهم مغنية الراب الشهيرة كاردي بي التي أجهشت الن في البكاء خلال ظهورها على جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي بسبب شعورها بالملل الفارط عقب التزامها الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقالت كاردي بي لجمهورها :" كان المفترض الان ان اتناول السوشي في المطعم .. لماذا امر انا بذلك .. لا افهم ماذا يحدث".

والنجم العالمي سام سميث الذي وصف انه يمر بحالة الانهيار العصبي بسبب ما يحدث في العالم وما يشعر به خلال العزل المنزلي في فيديو نشره عبر حسابه بموقع انستجرام.

ومع بعض النجوم ازداد هوس النظافة الشخصية بغسل اليدين بشكل مستمر ، ضمن الخطولت الوقائية من كورونا، منهم سيلينا جوميز وبريانكا شوبرا وماريا كاري.

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