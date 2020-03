بكاء واكتئاب .. هوس كورونا يصيب المشاهير في العزل المنزلي ..فيديو

View this post on Instagram

⭕ من بعد أسبوعين من الحجر المنزلي، أصبح واضح بأن بعض عوارض الإكتئاب و التعب النفسي بدأت تظهر على المشاهير خاصة أنهم تعودوا على نمط حياة معين! 😷