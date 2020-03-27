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أخبار العالم

عمان: طائرة عسكرية تعود من الصين محملة بمواد طبية متنوعة لمكافحة كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:25 ص
طائرة عسكرية عمانية
طائرة عسكرية عمانية
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أ ش أ
عادت طائرة سلاح الجو السلطاني العماني ( إيرباص) إلى البلاد قادمة من مدينة (شينزين) الصينية ، محملة بمواد طبية متنوعة لمكافحة فيروس ( كورونا ).

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم/ الجمعة/ أن هذا الاجراء يأتي وفقًا لما تقدمه قوات السلطانِ المسلحةُ من عمليات إسناد للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وفي إطار الجهود الوطنية الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها السلطنة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد١٩ ).

وأشارت إلى أنه سوف تكون هناك رحلات مماثلة إلى الصين، وذلك بهدف تعزيز المخزونات الطبية للبلاد للتعامل مع هذه الجائحة.
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